Yozgat\'ta hurdacıda çıkan yangın söndürüldü

Yozgat'ta hurdacıda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın sanayi sitesinde meydana geldi. Hurdalık sahibinin ısınma amacıyla yaktığı ateş çevreye sıçrayarak yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışmaları yaptı.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken inceleme başlatıldı. - YOZGAT