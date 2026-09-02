Yozgat\'ta iki ilçede kaçak tütün operasyonunda 12 bin makaron ele geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ve Akdağmadeni ilçelerinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman'dan tütün getirileceği ve bir iş yerinde kaçak tütün mamullerinin satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada 7 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron ve 13 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Akdağmadeni ilçesinde ise Adıyaman'dan tütün getirileceği ve bir şüphelinin iş yerinde kaçak tütün mamullerinin satışının yapıldığı yönünde bilgi alındı. Şüpheliye ait iş yerinde ve aracında arama yapan jandarma ekipleri 4 bin 760 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 31 kg kıyılmış tütün ele geçirdi.

Şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.