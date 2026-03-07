Üç katlı iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre Ankara Bulvarı üzerinde bulunan bir elektrik avize firmasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT