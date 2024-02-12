Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Tabiat varlıklarını koruma ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde bölgede yapılan devriye faaliyetleri sonucunda şüpheli bir araç tespit edildi. Yapılan kontrolde; L.H., S.M., V.A. ve S.D. isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Yakalanan şahısların üzerinde ve arabasında yapılan aramada; 1 adet hilti ve hiltiye ait kaya delmekte kullanılan demir uçlar, 1 adet şarjlı matkap ve matkaba ait demir tığlar, 3 adet murç, 4 adet alan arama tarama cihazı bakır çubuk ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - YOZGAT