Yozgat'ta Kaçak Sigara Operasyonu
Yozgat'ta yapılan operasyonda 130 paket kaçak sigara ele geçirildi, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda kaçak sigara ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin kentte gerçekleştirdiği saha kontrollerinde A.Z. isimli şüphelinin otomobilinde yapılan aramalarda 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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