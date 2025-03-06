Yozgat'ta Kaybolan Öğretmen için Arama Çalışmaları Sürüyor

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Yozgat'ta kaybolan öğretmenin arama çalışmaları devam ediyor

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyor.

Sarıkaya'da ikamet eden, Doğankent'te öğretmenlik yapan Tanju Oğuz eşine 'hakkını helal et' yazan bir mesaj gönderdikten sonra kayıplara karışmıştı. Kayıp ihbarının ardından harekete geçen ekipler, geçtiğimiz gün Akdağmadeni ilçesi Akçakışla Göleti kenarında Tanju Oğuz'un aracına ulaşmıştı.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada arama çalışmalarının devam ettiği bildirilerek, "4 Mart 2025 Salı günü saat 22.47'de kayıp ihbarı verilen İlkokul Öğretmeni Tanju Oğuz'u arama çalışmaları devam ediyor. Oğuz'un Akdağmadeni Akçakışla Köyü Göleti civarında terkedilmiş halde aracının bulunduğu bölgede, AFAD, Jandarma, Emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personel, 25 araç, 1 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği, su altı arama cihazları ve drone ile arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.