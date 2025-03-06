Yozgat'ta kayıp sınıf öğretmeni aranıyor - Son Dakika
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Yozgat'ta kayıp sınıf öğretmeni aranıyor

Yozgat\'ta kayıp sınıf öğretmeni aranıyor

YOZGAT'ta kaybolan sınıf öğretmeni Tanju Oğuz için arama çalışmaları devam ediyor. Oğuz'un ailesi, haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Oğuz'un aracı Akdağmadeni ilçesi Akçakışla köyünde bulundu. Jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri, 150 kişilik ekiple, iz takip köpek timleri ve dronlarla arama çalışmalarını sürdürüyor. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

06.03.2025 11:52
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YOZGAT'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu sınıf öğretmeni Tanju Oğuz (36), ekipler tarafından aranıyor. Çalışmalarda dronlar ve iz takip köpek timleri de kullanılıyor.

Doğankent ilçesindeki Şehit Lokman Erkan İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Tanju Oğuz'dan haber alamayan yakınları, önceki gün polise kayıp ihbarında bulundu. Yetkililer, dün sabah saatlerinde Oğuz'a ait aracı Akdağmadeni ilçesi Akçakışla köyündeki Akçakışla göleti yakınlarında buldu. Gölet çevresinde, jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da bölgeye gelip, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Özkan, aramaların 150 kişilik ekiple, iz takip köpek timleri ve dron destekli olarak sürdüğünü belirtti. (

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta kayıp sınıf öğretmeni aranıyor - Son Dakika

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