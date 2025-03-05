Yozgat'ta Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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Yozgat'ta Kaza: 6 Yaralı

Yozgat\'ta Kaza: 6 Yaralı

Yozgat'ta meydana gelen kafa kafaya çarpışmada 6 kişi yaralandı, 3'ü ağır durumda.

05.03.2025 14:49
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Yozgat'ta otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İnceçayır mevkisinde meydana geldi. Sorgun yönüne giden E.E. idaresindeki 34 GBF 551 plakalı Fiat marka otomobil, karşı yönden gelen S.K. idaresindeki 55 PS 582 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Fiat otomobil, aynı yönde ilerleyen yabancı plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada otomobillerde bulunan E.E., S.K., S.K., S.S., F.K. ve D.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika

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