Yozgat'ta Midibüs Kazası: 2 Ölü, 27 Yaralı

Midibüs şarampole devrildi: 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

YOZGAT - Taziye evinden dönenleri taşıyan midibüs Yozgat'ta şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a taziye için giden yolcuları taşıyan Otokar marka midibüs, dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre midibüste bulunan 2 yolcu hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı.