Yozgat'ta Motosikletli Şahısların Trafikteki Araç Sürücüsünü Rahatsız Etmesi Kameraya Yansıdı - Son Dakika
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Yozgat'ta Motosikletli Şahısların Trafikteki Araç Sürücüsünü Rahatsız Etmesi Kameraya Yansıdı

Yozgat'ta motosikletli iki şahsın trafikte seyir halindeki başka bir aracı rahatsız ettiği ve camlarını yumrukladığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı araştırıyor. Motosiklet sürücüsüne 21 bin 500 lira ceza uygulanırken, araç trafikten men edildi ve sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

12.06.2024 11:38
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Yozgat'ta motosikletli iki şahsın trafikte seyir halindeki başka bir araç sürücüsünü rahatsız ettiği ve aracın camlarını yumrukladığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Edinilen bilgiye göre olay D-200 karayolu Bahçeşehir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Motosikletteki iki şahsın seyir halindeki bir aracı yumruklayıp rahatsız ettiği anlar başka bir sürücü tarafından kameraya alındı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler üzerine Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu motosikletli şahıslar tespit edildi.

Motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde 21 bin 500 lira cezai işlem uygulanırken, araç trafikten men edildi. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Motosikletli Şahısların Trafikteki Araç Sürücüsünü Rahatsız Etmesi Kameraya Yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Motosikletli Şahısların Trafikteki Araç Sürücüsünü Rahatsız Etmesi Kameraya Yansıdı - Son Dakika
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