Yozgat'ta Narkotik Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Yozgat'ta Narkotik Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

Yozgat\'ta Narkotik Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Narkoçelik-15' operasyonunda Yozgat'ta gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

10.05.2024 11:06
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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 7 Mayıs'ta 52 ilde düzenlenen "Narkoçelik-15" operasyonunda Yozgat'ta gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklanırken 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yozgat merkez ve Boğazlıyan ilçesi ile Kayseri ve Diyarbakır illerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı Narkoçelik-15 operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K., K.D., B.Y., F.Y., N.E., H.K., N.D., Y.G., A.K.K. ve A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, İ.U., E.Ü. ve A.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda muhtelif tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Narkotik Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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