Yozgat'ta Otobüs Kazası: Panik Anları Görüntülendi

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5 kişinin yaralandığı otobüs kazasında yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı

YOZGAT - Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Ozan beldesinde meydana gelen otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza sırasında yolcuların büyük panik ve korku yaşadığı görüldü.

Kaza, Saraykent ilçesi D-200 karayolu Ozan beldesi mevkiinde meydana gelmişti. Sivas'tan Ankara'ya gitmekte olan M.T. idaresindeki Huzur Turizm'e ait Setra marka otobüs buzlanmanın etkisiyle virajı alamayarak şarampole devrilmiş, kazada otobüs sürücüsü M.T. ile yolcular K.K., A.K., E.E. ve Y.S. yaralanmıştı. 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs içerisindeki bir yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntülerde otobüsün devrilme anı ve yolcuların yaşadığı panik anları, kazanın durumunu gözler önüne serdi.