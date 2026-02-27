Yozgat'ın Saraykent ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil takla attı.
Edinilen bilgiye göre kaza Saray Mahallesi'nde gerçekleşti. H.Y. idaresindeki 66 L 19 plakalı araç ile Sarayözü Köyüne gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücünün Saraykent İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - YOZGAT
Son Dakika › 3. Sayfa › Yozgat'ta Otomobil Takla Attı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?