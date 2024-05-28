Yozgat\'ta Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan ve yarım saat süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İl genelinde akşamüzeri etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Çorum'a bağlı Sungurlu yolunda da toprak kayması oluştu. Toprak kayması nedeniyle büyük kısmının kapandığı yolda trafik akışı kontrollü sağlandı. Karayolları ekiplerinin toprakla kaplı yolu açması sonucu trafik akışı sağlandı.

Yozgat merkeze bağlı bazı köylerde tarım arazileri ise sular altında kaldı, ekili alanlar zarar gördü. Şiddetli yağış sonrası oluşan su birikintisi nedeniyle ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde rögar kapaklarından sular taştı. - YOZGAT