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Yozgat'ta Sürücü Adayının Üstünde Kopya Düzenekleri Bulundu - Son Dakika
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Yozgat'ta Sürücü Adayının Üstünde Kopya Düzenekleri Bulundu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'nda bir adayın üstünde kopya düzenekleri bulundu. Sınavda kopya çekmek isteyen adayın üzerinden kulaklık, düğme kamera, mikro casus ses kartı ve Wi-Fi cihazı çıktı. Yapılan araştırmada, adayın kopya aldığı şüphelenilen 3 kişi de tespit edildi ve adli işlem başlatıldı.

Yozgat\'ta Sürücü Adayının Üstünde Kopya Düzenekleri Bulundu
05.01.2024 - 10:21,
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'na giren bir sürücü adayının üstünde kopya düzeneği bulundu. Sınavda kopya çekmek isteyen adayın üstünden kulaklık, düğme kamera, mikro casus ses kartı ve WİFİ cihazı çıktı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir lisede yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda usulsüzlük yapılacağı bilgisini alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çevresinde çalışma başlattı. Yapılan araştırma neticesinde bir araç içerisinde bulunan 3 şahsın durumundan şüphelenen ekipler, araçta ve lise binasında eş zamanlı olarak arama yaptı. Araçtaki A.K., M.S. ve R.Ş. isimli şüphelilerin casus kulaklık, mikrofon ve telefon vasıtasıyla sınava salonunda bulunan sürücü adayı M.S.S.'ye kopya verdikleri belirlendi.

Kopya çekerken suçüstü yakalanan sürücü adayı M.S.S.'nin üzerinden kulak içi mikro casus kulaklık, düğme kamera, mikro casus ses kartı ve Wi-Fi cihazı ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken sürücü adayı, jandarmadaki işlemleri sırasında para karşılığında şüpheli şahıslarla anlaştığını ifade etti. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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Yerköy, Yozgat, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Sürücü Adayının Üstünde Kopya Düzenekleri Bulundu - Son Dakika
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