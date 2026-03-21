Yozgat\'ta trafik kazası: 1 ölü

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Atatürk yolunda meydana geldi. 06 DJ 2724 plakalı Onur Koçak idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Onur Koçak hayatını kaybederken 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT