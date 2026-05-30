Yozgat\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 35 AHS 629 plakalı otomobil, Akdağmadeni ilçesinden Saraykent yönüne ilerlediği sırada Sazlıdere mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarına devrilerek takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada araçta bulunan S.A. (31) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü A.A. ile araçta bulunan A.A. (8) ve A.A. (1) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT