Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Yozgat'ta seyir halindeki bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Yozgat-Ankara karayolu üzerinde bulunan Sarıhacılı Mahallesi'nde meydana geldi.

28.08.2024 22:23
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Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ta seyir halindeki bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Yozgat- Ankara karayolu üzerinde bulunan Sarıhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ş. idaresindeki 66 ABD 492 plakalı otomobil, seyir halindeki E.D. idaresindeki 40 NA 332 plakalı otomobile arkadan çarpıp takta atıp şarampole yattı. Kazada M.D. ile M.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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