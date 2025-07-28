Yozgat'ın Saraykent ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçe yönüne doğru seyreden B.Ü. idaresindeki W29010T yabancı plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki R.D. ve Ö.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Saraykent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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