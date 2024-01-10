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Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 449 Adet Sentetik Ecza ve 40 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 449 Adet Sentetik Ecza ve 40 Gram Esrar Ele Geçirildi

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan aramalarda 449 adet sentetik ecza ve 40 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 449 Adet Sentetik Ecza ve 40 Gram Esrar Ele Geçirildi
10.01.2024 - 18:08,  Güncelleme: 18:12
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 449 adet sentetik ecza ve 40 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.P. isimli şüphelinin ikamet ve aracında yapılan aramada 449 adet sentetik ecza ve 40 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheli A.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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