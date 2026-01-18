Yozgat'ta zincirleme kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Yozgat'ta zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Yozgat\'ta zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
18.01.2026 11:40  Güncelleme: 11:52
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Aşağıkarakaya Köyü mevkiinde meydana geldi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Aşağıkarakaya Köyü mevkiinde meydana geldi. O.B.B. (19) idaresindeki 55 AGC 032 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritteki K.K.B. (55) idaresindeki 31 ADL 700 plakalı çekici tıra çarptı. Meydana gelen kaza sonucu yola saçılan parçalar nedeniyle M.K. (34) idaresindeki 58 DR 496 plakalı Opel marka araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada O.B.B. ağır yaralı olarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. M. K., ve yolcu A.K. hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3-sayfa, Sorgun, Yozgat, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Yozgat'ta zincirleme kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
