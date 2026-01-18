Yozgat\'ta zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Aşağıkarakaya Köyü mevkiinde meydana geldi. O.B.B. (19) idaresindeki 55 AGC 032 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritteki K.K.B. (55) idaresindeki 31 ADL 700 plakalı çekici tıra çarptı. Meydana gelen kaza sonucu yola saçılan parçalar nedeniyle M.K. (34) idaresindeki 58 DR 496 plakalı Opel marka araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada O.B.B. ağır yaralı olarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. M. K., ve yolcu A.K. hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT