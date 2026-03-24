Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

24.03.2026 21:58  Güncelleme: 22:10
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a saldırılarla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, "İran bize bugün çok para eden bir hediye verdi. Hediyenin ne olduğunu söyleyemem ama petrol ve doğal gazla ilgili. İran'da gerçek bir rejim değişikliği yaşadık. Bu bir rejim değişikliği çünkü liderler, başlangıçta tüm o sorunlara neden olanlardan tamamen farklı. Sanırım buna son vereceğiz, kesin bir şey söyleyemem ama bu savaşı kazandık" dedi.

TRUMP: İRAN BİZE BİR HEDİYE VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında İran savaşıyla ilgili konuştu. Trump, İran savaşını kazandığını iddia ederken, Tahran'dan bir hediye aldıklarını iddia etti. Trump, "İran bize bugün çok para eden bir hediye verdi. Hediyenin ne olduğunu söyleyemem ama petrol ve doğal gazla ilgili. İran'da gerçek bir rejim değişikliği yaşadık. Bu bir rejim değişikliği çünkü liderler, başlangıçta tüm o sorunlara neden olanlardan tamamen farklı. Sanırım buna son vereceğiz, kesin bir şey söyleyemem ama bu savaşı kazandık" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisine 100 füze fırlattığını ve hepsinin imha edildiğini açıkladı.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İran'da muazzam bir başarı elde ediyoruz. İran'da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz

"İRAN'LA MÜZAKERE HALİNDEYİZ"

Nükleer silaha sahip olamazlar ve olmayacaklar. Bunu konuşuyoruz. Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler. İran'la müzakere halindeyiz. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı James David Vance ve diğer kişilerle görüşüyorlar. Karşı taraf bir anlaşma yapmak istiyor."

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    turp kafayı yemiş 122 3 Yanıtla
  • 2598 2598:
    deli la bu 119 3 Yanıtla
  • Z S Z S:
    Neyin kafasını yaşıyor bu adam 95 3 Yanıtla
  • Umut Ürgün Umut Ürgün:
    paronayak 80 3 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Zaten nükleer bahaneydi işiniz gücünüz petrol para yeraltı zenginlikleri. 68 1 Yanıtla
