USS Gerald R. Ford Yunanistan'da Bakımda

23.03.2026 22:17
ABD, uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Yunanistan'daki Souda Deniz Üssü'nde bakım ve onarım altına alındığı açıklandı.

ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika/Altıncı Filosu tarafından yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford'un Girit Adası'ndaki Souda Deniz Üssü'nde bulunduğu ve tamirat gördüğü doğrulandı.

Açıklamada, "USS Gerald R. Ford (CVN 78), Kızıldeniz'deki operasyonlarının ardından bakım ve onarım için 23 Mart 2026'da Souda Körfezi Deniz Destek Faaliyetleri Üssü'ne geldi." ifadelerine yer verildi.

Uçak gemisinin görev kabiliyetini tam olarak koruduğu belirtilen açıklamada, söz konusu liman ziyaretinin geminin verimli şekilde değerlendirilmesine, onarımına ve ikmaline imkan sağladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gerald R. Ford Taşıyıcı Taarruz Grubu'nun denizaşırı görevine devam ettiği belirtildi.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi 17 Mart'ta, "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin gelecek hafta Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gideceğini öne sürmüştü.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada USS Gerald R. Ford'un çamaşırhane bölümünde teknik bir arızadan kaynaklanan yangın çıktığını duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin misillemeleri yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından 16 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada ise Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarına gelen ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un tehdit oluşturduğu ve Kızıldeniz'deki tüm lojistik ve hizmet merkezlerinin artık İran Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edildiği ifade edilmişti.

The New York Times gazetesi ise gemideki yangının 30 saatten fazla sürdüğü iddiasında bulunmuştu. Haberde, yangında yatakları hasar alan 600'den fazla denizci ve mürettebatın o günden beri yerde ve masaların üstünde uyuduğu ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

