Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlülere yönelik devam eden uyuşturucu soruşturmasında gece yarısı başlayan operasyonda Sabancı ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın göz altına alındığı belirtildi.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE

Ömer ve Arzu Sabancı'nın oğlu olan Hakan Sabancı, ABD'de ekonomi eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönmüştü. Genç Sabancı iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra magazin gündemindeki özel hayatıyla da tanınan bir figür.

HANDE ERÇEL'İN ESKİ SEVGİLİSİ

Hakan Sabancı ünlü oyuncu Hande Erçel'in de eski sevgilisi. Sabancı ve Erçel, yaklaşık üç yıl süren ilişkilerini Ağustos 2025'te sonlandırdı. Evlilik beklenirken şaşırtıcı bir şekilde biten ilişkinin ardından, Hakan Sabancı'nın ismi farklı kişilerle anıldı.

AİLENİN EN KÜÇÜĞÜ

Öte yandan Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın en küçük oğlu Kerim Sabancı da göz altına alınan isimlerden biri oldu. Kerim Sabancı, ailesinin gölgesinde büyüse de son yıllarda kendi adını da duyurmaya başladı. Özellikle Arzu Sabancı'nın sosyal medya paylaşımlarında sıkça yer almasıyla tanınan Kerim Sabancı, cemiyet hayatının genç simalarından biri olarak biliniyor.