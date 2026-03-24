Avrupa\'nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor

24.03.2026 22:16
Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldova, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısına yönelik saldırılarının etkisiyle ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. Ülkenin enerji arzının doğrudan etkilenmesi üzerine 60 günlük olağanüstü hal ilan edilirken, yetkililer sistemin kırılgan yapısı nedeniyle elektrik kesintisi riskine dikkat çekti.

Moldova, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısına yönelik saldırılarının etkilerinin ülkeye sıçraması üzerine enerji sektöründe olağanüstü hal ilan etti. Yetkililer, kararın doğrudan bölgesel enerji sisteminde oluşan kırılganlıktan kaynaklandığını açıkladı.

SALDIRILAR MOLDOVA'YI DA VURDU

Moldovalı yetkililer, Ukrayna'nın güneyindeki enerji altyapısına yönelik saldırıların, ülkeye elektrik sağlayan hatları da etkilediğini belirtti. Özellikle Moldova'nın enerji tedarikinde kritik rol oynayan hatların zarar görmesi, arz güvenliğini ciddi şekilde tehdit etti.

ELEKTRİK KESİNTİSİ RİSKİ

Yetkililer, enerji sisteminin sınır kapasitede çalıştığını belirterek, planlı elektrik kesintilerinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Şebekede oluşabilecek dengesizliklerin zincirleme bir çöküşe yol açma riski taşıdığına dikkat çekildi.

SANDU: BU BİR SAVAŞ SUÇUDUR

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılara sert tepki gösterdi. Sandu, "Rusya'nın Ukrayna'daki sivil enerji altyapısına yönelik saldırıları bir savaş suçudur ve hepimize yönelik bir saldırıdır" dedi.

Saldırıların Moldova üzerindeki etkilerine de değinen Sandu, gece saatlerinde düzenlenen saldırılar sonucu ülkenin Avrupa ile olan kritik enerji bağlantısının kesildiğini açıkladı. Alternatif hatların devreye alındığını belirten Sandu, sistemin hâlâ kırılgan olduğunu vurguladı.

Yaşanan aksaklıklara ilişkin konuşan Sandu, enerji krizinin sorumluluğunun tamamen Rusya'ya ait olduğunu ifade etti.

BÖLGESEL KRİZ RİSKİ KAPIDA

Rusya'nın Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik saldırıları yalnızca Ukrayna'yı değil, komşu ülkeleri de etkiliyor. Moldova'nın enerji altyapısının büyük ölçüde dış kaynaklara bağlı olması, ülkeyi bu tür krizlere karşı daha hassas hale getiriyor.

Moldova enerji operatörü Moldelectrica'dan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın güneyine yönelik bombardımanlar nedeniyle Moldova'yı Avrupa enerji sistemine bağlayan ana damar olan İsakça-Vulkaneşti iletim hattı durdu. Moldova Millî Kriz Yönetim Merkezi, bu hattın devre dışı kalmasının sadece ulusal değil, bölgesel istikrar için de yüksek risk teşkil ettiğini doğruladı. Ukrayna'nın kritik altyapısına yönelik saldırıların doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkan bu durum, Moldova'nın alternatif rotalar üzerinden enerji ihtiyacını karşılama çabalarını zorunlu kıldı.

AVRUPA'NIN EN FAKİR ÜLKESİ

2023 yılı verilerine göre Moldova, resmi kişi başına düşen GSYİH açısından Avrupa'nın en yoksul ülkesidir ve GSYİH'sının büyük bir kısmı hizmet sektörüne aittir. Avrupa'nın en düşük İnsani Gelişme Endekslerinden birine sahip olup, dünyada 86. sırada yer almaktadır.

