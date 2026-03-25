Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
25.03.2026 00:53
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fikret Orman gözaltına alındı.

FİKRET ORMAN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında, önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Kulübü eski başkanı ve iş insanı Fikret Orman’ı gözaltına aldı.

Orman’ın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

FİKRET ORMAN KİMDİR?

Fikret Orman, 1967 İstanbul doğumlu Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. İş dünyasında inşaat ve turizm sektörlerindeki yatırımlarıyla tanınan Orman, asıl popülaritesini Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 33. başkanı olarak kazanmıştır. 2012-2019 yılları arasında yürüttüğü başkanlık döneminde, Beşiktaş’ın modern stadyumu Vodafone Park'ın tamamlanması ve üst üste kazanılan iki Süper Lig şampiyonluğu gibi önemli başarılara imza atmıştır. "FEDA" dönemiyle başlayan mali disiplin süreci ve Avrupa kupalarındaki istikrarlı grafiğiyle kulüp tarihinde iz bırakan figürlerden biri olmuştur.

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Elgin Mustafa Elgin:
    işi olmaz başkanin 0 5 Yanıtla
  • Melih Özke Melih Özke:
    iyiki şuan Beşiktaş’ta değildi 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın 30 saat sürmüştü ABD’nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı
ABD’de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi ABD'de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsini tek tek vurdular Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
Kolombiya’daki uçak kazasında ölü sayısı 34’e yükseldi Kolombiya'daki uçak kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

23:14
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
22:16
Avrupa’nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
22:13
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
21:58
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
21:58
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
21:33
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail’in İran savaşı felaket bir hata
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata
