Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda bahis ve şike iddiasıyla kasım ayından bu yana yürütülen soruşturmada kritik döneme girildi.

BAHİS VE ŞİKE OPERASYONUNDA SONA YAKLAŞILIYOR

Gazeteci Sinan Burhan'ın iddiasına göre; Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde başlatılan bahis ve şike operasyonunda sona yaklaşılıyor.

KÜME DÜŞME YA DA PUAN SİLME CEZALARI GÜNDEMDE

Yürütülen soruşturma kapsamında şikenin tespit edilmesi halinde bu kulüpler için ligden düşme ya da 12 puana kadar puan silme cezalarının gündemde olduğu belirtildi. Ayrıca bu süreçte hiçbir takım için ayrıcalığın söz konusu olmayacağı ifade edildi.

İDDİANAME TAMAMLANMAK ÜZERE

Bu kapsamda tutuklu bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız ile ilgili iddianamenin bu hafta çıkmasının beklendiği, ayrıca 12 kulüp ve 33 şüpheli hakkında hazırlanan ayrı bir iddianamenin de hızlandırıldığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Haberin devamında, 10 ila 15 Türk lirası gibi düşük miktarlarda bahis oynayan futbolculara dahi cezaların uygulanacağı, rakip takım lehine açık şekilde şike içerisinde bulunan kişi ve kurumlara da ağır yaptırımların geleceği belirtildi. Bahis ve şike sorununun çözülmesinde kararlı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ''temiz futbol için kimsenin gözünün yaşına bakılmaması'' yönünde bir talimat verdiği dile getirildi.

ŞİKE YAPAN TAKIM VE YÖNETİCİLER AÇIKLANACAK

Son olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bu süreçte gerekli kararlılığı göstermeye hazır olduğu belirtilirken, şike yapan Süper Lig takımları ve yöneticilerinin de açıklanarak bu takımlara en ağır yaptırımların önümüzdeki günlerde uygulanacağı vurgulandı.