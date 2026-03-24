Kolombiya'da Uçak Kazasında 34 Kişi Hayatını Kaybetti
Kolombiya'da Uçak Kazasında 34 Kişi Hayatını Kaybetti

24.03.2026 05:29
Askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 34 kişi öldü, 73 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Kolombiya'nın güneyinde dün askeri nakliye uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Putumayo Valisi Jhon Gabriel Molina Acosta, basına yaptığı açıklamada, uçak kazasında ölenlerin sayısının 34'e yükseldiğini, tespit edilen yaralı sayısının ise 73 olduğunu bildirdi.

Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını belirten Molina Acosta, "Henüz elimizde bir isim listesi bulunmuyor ancak hayatını kaybedenlerin 2'sinin polis, geri kalanının ise ordu mensubu olduğunu teyit edebilirim. Yaralıların tamamı kaza bölgesinden başarılı bir şekilde tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Molina Acosta, kimlik tespit çalışmaları henüz tamamlanamayan çok sayıda kişinin bulunduğunu ve yaralıların birçoğunun hayati tehlikesinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kolombiya'daki uçak kazası iktidar ile muhalefet arasında karşılıklı suçlamalara dönüştü.

Muhalefetin "ihmal" eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, savunma bütçesine engel olan Kongre yapısını işaret ederek kazanın sorumluluğunun muhalefette olduğunu savundu.

Kolombiya basınına göre, savcılık kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait FAC-10016 tescilli C-130H Hercules tipi nakliye uçağı, dün Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında kaza kırıma uğramıştı. Kaza, askeri destek uçağının kalkışından kısa bir süre sonra, yerleşim merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelmişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, nakliye uçağının düştüğü bölgede siyah duman ve alevlerin yükseldiği yer almıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı
Galatasaray'da taraftara ''Eyvah!'' dedirten haber
Köksal Baba'dan A Milli Takım'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
24.03.2026 06:17:16
