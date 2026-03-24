Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

24.03.2026 07:05
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 25. güne girildi. ABD Başkanı Trump, 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan saldırılar için Savunma Bakanı Pete Hegseth'i işaret ederek "Hadi yapalım diyen ilk sendin" dedi. Öte yandan ABD ve İsrail'in saldırılarına devam ettiği İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1443'e yükseldi.

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaşta 25. gün tüm şiddetiyle devam ederken, tarafların karşılıklı açıklamaları tansiyonu iyiden iyiye zirveye çıkardı.

TRUMP'TAN CANLI YAYINA DAMGA VURAN İTİRAF

ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee eyaletinin Memphis kentinde düzenlenen Safe Task Force zirvesinde, İran operasyonunun karar anına dair detayları paylaştı.

SORUMLULUĞU HEGSETH'E YÜKLEDİ

Trump, nükleer tehdit gerekçesiyle başlatılan harekatın sorumluluğunu doğrudan Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yükledi.

Trump, nükleer silah sahibi bir İran'ın kabul edilemez olduğunu vurgularken, operasyonun başladığı o kritik geceyi şu sözlerle anlattı: "...Böyle devam edebiliriz ve ölü sayısını 50 bine, 55 bine, hatta 60 bine çıkarabiliriz. Bunun sonu yok! Ya da durup Orta Doğu'ya yönelik küçük bir adım atabiliriz ve bu büyük sorunu tamamen ortadan kaldırabiliriz.

"PETE 'HADİ YAPALIM' DİYEN SENDİN"

Pete'i aradım, General Cain'i aradım. Dedim ki; konuşalım. Orta Doğu'da bir sorunumuz var, adı İran. 47 yıldır terörün kaynağı oldular. Ve Pete, sanırım ilk konuşan sendin ve 'hadi yapalım' dedin. Çünkü onların nükleer silaha sahip olmasına izin veremezdiniz."

İRAN'DA BİLANÇO KORKUNÇ BOYUTLARA ULAŞTI

Öte yandan 28 Şubat'tan beri ABD ve İsrail saldırılarının hedefi olan İran'da bilanço korkunç boyutlara ulaştı. İnsan hakları örgütü HRANA'nın derlediği verilere göre, 23 Mart'ta İran genelinde en az 36 sivil öldü ve 138 kişi yaralandı.

Grup, kayıpların günün ilk dakikalarından 23 Mart'ın sonuna kadar (Tahran saatiyle) kaydedildiğini belirtti. HRANA'nın 28 Şubat'ta başlayan çatışmalardan bu yana topladığı toplu veriler, en az 1.443 sivilin öldürüldüğünü, bunların arasında 217 çocuğun da bulunduğunu gösteriyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1443'ü, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.

İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
Savaşta 24. gün İran’dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin Savaşta 24. gün! İran'dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
Gazeteci Bahar Feyzan’dan olay paylaşım Kısa sürede sildi Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum
İstanbul’da bayram tatili sonrası trafik yoğunluğu İstanbul'da bayram tatili sonrası trafik yoğunluğu
Altın fiyatları tepetaklak İşte uzmanların işaret ettiği seviye Altın fiyatları tepetaklak! İşte uzmanların işaret ettiği seviye
Trump’tan 5 maddelik yeni İran açıklaması Hedefleri tek tek sıraladı Trump'tan 5 maddelik yeni İran açıklaması! Hedefleri tek tek sıraladı
5 çocuk annesi kadın, eşini bıçaklayarak öldürdü 5 çocuk annesi kadın, eşini bıçaklayarak öldürdü

07:29
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun savunması ortaya çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı
05:36
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
05:29
Kolombiya’daki uçak kazasında ölü sayısı 34’e yükseldi
Kolombiya'daki uçak kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi
04:34
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
01:17
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı
00:25
Galatasaray’da taraftara ’’Eyvah’’ dedirten haber
Galatasaray'da taraftara ''Eyvah!'' dedirten haber
00:14
Köksal Baba’dan A Milli Takım’a sürpriz Sosyal medyayı salladı
Köksal Baba'dan A Milli Takım'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı
23:56
Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler
Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler
23:23
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü
23:14
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
22:41
Ateşkes konuşulurken, İran’a son zamanların en ağır saldırısı
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı
22:27
Suudi petrol devi duyurdu Hürmüz’deki krizin ardından kritik hamle
Suudi petrol devi duyurdu! Hürmüz'deki krizin ardından kritik hamle
21:42
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
21:24
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
