Yozgat'ta paha biçilemeyen altın yazma tarihi kitap ele geçirildi - Son Dakika
Yozgat'ta paha biçilemeyen altın yazma tarihi kitap ele geçirildi

02.05.2026 12:49  Güncelleme: 12:53
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, altın yazma tarihi kitabı satmaya çalışan 3 kişi, paha biçilemeyen kitapla birlikte yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, altın yazma tarihi bir kitabın 3 kişi tarafığndan Sorgun'da satılmak istendiği bilgisi üzerine herekete geçti. Takibe alınan kişilere yönelik gerçekleşktirilen operasyonda ele geçirilen kitapla birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.

ALTIN İŞLEMELİ

Ele geçirilen ve paha biçilemeyen kitabın, Süryanice ve İbranice altın yazılı, altın işlemeli, Hristiyanlık dinine ait 13 sayfadan oluşan bilgiler içeren bir eser olduğu belirtildi.

Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:55
13:33
13:19
13:14
12:02
11:52
