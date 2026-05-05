Kadın ayakkabılarının içinden uyuşturucu çıktı
Kadın ayakkabılarının içinden uyuşturucu çıktı

05.05.2026 17:21  Güncelleme: 17:22
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kadın ayakkabılarının tabanına yerleştirilmiş şekilde 1 kilo 675 gram eroin ele geçirildi.

AYAKKABILARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 30 Nisan 2026 tarihinde Erbaa ilçesinde bir araca operasyon düzenlendi. Yapılan detaylı aramada, kadın ayakkabılarının taban kısımlarına gizlenmiş vaziyette toplam 1 kilo 675 gram eroin ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derinleştirilen soruşturma kapsamında, ele geçirilen uyuşturucu maddenin tedarikçisi ile alıcısı da tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Hakkari ve Antalya İl Emniyet Müdürlükleri ile koordineli olarak tespit edilen şüphelilere yönelik 04 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Antalya'da yakalanan E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkari'de yakalanan E.S.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Erbaa ilçesinde ele geçirilen 1 kilo 675 gram eroin miktarının son yıllarda kentte tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi. Olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. 

Kaynak: İHA

