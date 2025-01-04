Yüksek Ses Kavgası Kanlı Bitti

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Komşular arasındaki yüksek sesle müzik dinleme tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

Bir pide salonu işletmecisi ile komşuları arasında yüksek ses nedeniyle başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir pide salonunun işletmecisi, arabasından yüksek sesle müzik açmasına rahatsız olan komşuları arasında çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sonucunda işyerinde büyük maddi hasar oluşurken 2 kişi yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Albayrak Meydanı'nda bir apartman altındaki pide salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil S.'ye ait işletme sahibi, aracından yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle bina sakinleri tarafından uyarıldı. Ancak bu uyarıya aldırış etmeyen işletme sahibi ile komşuları arasında gerginlik büyüdü. Tartışma sırasında taraflar arasındaki kavga kontrolden çıktı. İki kişi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavga sırasında Halil S. 'ye ait işyerinde de büyük hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevke edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.