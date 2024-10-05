Yüksekova'da Başıboş Köpekler Koyunları Telef Etti - Son Dakika
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Yüksekova'da Başıboş Köpekler Koyunları Telef Etti

Hakkari'de başıboş köpekler, bir çiftçinin 6 koyununu telef etti. Yetkililerden çözüm bekleniyor.

05.10.2024 13:44
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpekler, bahçede otlayan koyunlara saldırdı. Olayda 6 koyunu telef olan vatandaş, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

Alınan bilgilere göre, olay, ilçeye bağlı Yeni Mahallede meydana geldi. Sabah saatlerinde İsmail Engin isimli çiftçinin bahçesine giren başıboş köpekler, bahçeden otlayan 6 koyunu telef etti. Durumu fark eden aile fertleri, karşılaştıkları korkunç manzara karşısında şoka uğradılar. Hemen Mahalle Muhtarı Taner Ataş'a bilgi veren aile, gerekli çalışmanın başlatılmasını istedi. Olayla ilgili konuşan İsmail Engin'in yakını Metin Engin, "Sabah kalktıktan sonra köpeklerin akrabamın koyunlarına saldırdığı haberini aldık. Sabah dışarıya çıkarken köpekleri görmüş burada. 6 koyun telef edilmiş. En işlek mahallede böyle olaylar oluyor. Allah korusun bize ya da çocuklara saldırabilirlerdi. Allah'tan bugün hafta sonu olduğu için kimse erken gitmedi. Artık yetkililer buna bir çare bulsunlar" dedi.

Gerekli çalışmaların yapılması için yetkililere bilgi verdiğini belirten Mahalle Muhtarı Taner Ataş da, "Sabah saatlerinde mahalle sakinlerimizden İsmail Engin beni aradı. Durumu bana bildirdi. Bahçesinde yetiştirdiği 6 koyuna köpekler saldırarak hepsini telef etmiş. Çok üzücü bir durum. Allah korusun başka kötü şeylerde olabilir. Artık yetkililer bu köpeklere bir çare bulsunlar" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da Başıboş Köpekler Koyunları Telef Etti - Son Dakika

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