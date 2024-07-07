Yüksekova\'da çıkan yangında 30 bağ otu yanarak kullanılamaz hale geldi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boş arazide çıkan yangın nedeniyle 30 bağ ot yandı.

Edinilen bilgilere yangın, ilçenin Güngör Mahallesi'nde bulunan bir boş arazide meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı arazide çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, buradaki 30 bağ ot ise yanarak kullanılamaz hale geldi. - HAKKARİ