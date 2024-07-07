Yüksekova'da çıkan yangında 30 bağ otu yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yüksekova'da çıkan yangında 30 bağ otu yanarak kullanılamaz hale geldi

Yüksekova\'da çıkan yangında 30 bağ otu yanarak kullanılamaz hale geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangın sonucu, Güngör Mahallesi'nde bulunan boş arazideki 30 bağ otu yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

07.07.2024 12:41  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boş arazide çıkan yangın nedeniyle 30 bağ ot yandı.

Edinilen bilgilere yangın, ilçenin Güngör Mahallesi'nde bulunan bir boş arazide meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı arazide çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, buradaki 30 bağ ot ise yanarak kullanılamaz hale geldi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, İtfaiye, Hakkari, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da çıkan yangında 30 bağ otu yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:41 Malatya’da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu Malatya'da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu
11:53 Acun mağlubiyetin faturasını Montella’ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı Acun mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı
11:40 Şimşek’ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz Şimşek'ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz
11:06 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
09:35 Bengü’den sonra bu kez de Cem Adrian Van Kültür Yolu Festivali’nde yüzüne su şişesi fırlattılar Bengü'den sonra bu kez de Cem Adrian! Van Kültür Yolu Festivali'nde yüzüne su şişesi fırlattılar
12:43 Fatih Terim, Vincenzo Montella’yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın
11:52 Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?
11:18 Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu Hakem Turpin, turu Hollanda’ya hediye etti Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, turu Hollanda'ya hediye etti
10:55 Yasemin Ilıcalı’nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?
10:44 SGK’dan emeklilere özel yeni site Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler
10:26 5 metre yüksekten düştüler Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
10:20 Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine “Suriyeli değilim“ yazdı Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine "Suriyeli değilim" yazdı
10:12 Hindistan’da yıldırım çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da yıldırım çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti
10:05 Karar bozuldu, cesetsiz cinayet davası sil baştan Karar bozuldu, cesetsiz cinayet davası sil baştan
09:05 Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 13:27:06. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksekova'da çıkan yangında 30 bağ otu yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement