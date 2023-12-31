Yüksekova'da deprem sonrası benzin istasyonlarında kuyruk oluştu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremler nedeniyle araçlarına yakıt almak isteyenler, akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

AFAD'dan alınan bilgilere göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 19.37'de 4.4 ve saat 20.06'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Artçı sarsıntıların devam ettiği ilçede araçlarına yakıt almak isteyenler, akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Meydana gelen deprem sonrası akaryakıt kuyruğuna giren vatandaşlar, geceyi araçlarında geçirecekleri için yakıt aldıklarını belirtti. Soğuk havada dışarıda kalamayacaklarını söyleyen bir vatandaş, ailesini ve yakınlarını da aracına aldığını kaydetti.