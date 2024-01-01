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Yüksekova'da deprem sonrası köylerde evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu - Son Dakika
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Yüksekova'da deprem sonrası köylerde evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremler sonrası ilçenin bazı köylerinde evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Deprem sonrası akaryakıt kuyruğuna giren vatandaşlar, geceyi araçlarında geçirecekleri için yakıt aldıklarını belirtti. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi ve ekipler hasar tespit çalışması yapacak.

Yüksekova\'da deprem sonrası köylerde evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu
01.01.2024 - 23:09,  Güncelleme: 23:37
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Yüksekova'nın birçok köyünde evlerin duvarında yarıklar oluştu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 4.4 ve 4.5 depremler sonrası ilçenin bazı köylerinde evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Yüksekova ilçesinde saat 19.37'de 4.4 ve saat 20.06'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü.

Artçı sarsıntıların devam ettiği ilçede araçlarına yakıt almak isteyen vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdular.

Deprem sonrası akaryakıt kuyruğuna giren vatandaşlar, geceyi araçlarında geçirecekleri için yakıt aldıklarını belirttikten, ilçede deprem korkusu hala bitmiş değil.

Yaşanan depremler sonrası ilçenin bazı köylerinde yer alan evler duvarında çatlaklar oluştu.

Bunun üzerine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Ekipler deprem sonrası köylerde hasara neden olan evlerde hasar tespit çalışması yapacak.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da deprem sonrası köylerde evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu - Son Dakika


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