Yüksekova'da elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir inşaatta çalışan İbrahim Özmen isimli vatandaş, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, öğlen saatlerin Güngör Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İbrahim Özmen isimli şahıs, inşaatta çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldıran Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Özmen'in cenazesi otopsi yapmak üzere Hakkari'ye gönderildi.
Özmen'in evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yüksekova'da Elektrik Çarpması: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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