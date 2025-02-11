Yüksekova\'da Emniyet Kemeri Denetimi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde trafik polisleri tarafından emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler devam ediyor. Her ay rutin bir şekilde yapılan denetimlerde, başta emniyet kemeri olmak üzere elektronik ücret toplama sisteminde kullanılan validatör cihazı ile ayakta yolcu taşıma kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayan ve eksiği bulunan araçlara ise cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin rutin bir şekilde ilçe genelinde devam edeceğini belirtti. - HAKKARİ