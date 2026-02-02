Yüksekova'da belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 18 yaralı - Son Dakika
Yüksekova'da belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 18 yaralı

Yüksekova'da belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 18 yaralı
02.02.2026 10:53  Güncelleme: 11:01
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir halk otobüsü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde belediye halk otobüsü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova çevre yolu üzerindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezi yönünden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 30 YE 824 plakalı belediye halk otobüsü ile Vezirli köyü istikametinden gelen 30 M 1016 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışan sürücüler ve bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Ercan Konur, Bapir Danış, Nimet Algur, Bahar Şaki, Mehmet Salih Sevmiş, Nihat Alkan, Abdurrahim Bafra, Viyan Bars, Sare Elif Ergen, Muhammed Doğan, Orhan Sevgi, Güllü Haydaroğlu, Çimen Akkoç, İsmail Düzen, Neriman Aykut, Alaattin Bilge ve Özgür Ergen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

