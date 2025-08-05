Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin çarptığı buzağı telef oldu.
Edinilen bilgilere olay, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, yol çıkan buzağıya çarptı. Olay yerinde telef olan buzağı ekipler tarafından yoldan kaldırıldı. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Yüksekova'da Kamyonet Buzağıya Çarptı - Son Dakika
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