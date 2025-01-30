Yüksekova\'da Kaza: İki Yaralı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan aracın yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Yüksekova- Van kara yolu üzerindeki Çöplük mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 RH 742 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yan yattı. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki bir kişi, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ