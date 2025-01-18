Yüksekova'da Köpek Saldırısı: 12 Yaşındaki Eslem Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yüksekova'da Köpek Saldırısı: 12 Yaşındaki Eslem Hayatını Kaybetti

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Köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 12 yaşındaki Eslem Teker, hastanede hayatını kaybetti.

18.01.2025 19:53
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Yüksekova'da köpeklerin saldırısı sonucu ölen 12 yaşındaki Eslem toprağa verildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, olay saat 12.00 sıralarında Akalın Mezarlığının karşısında bulunan alanda meydana geldi. Eslem Teker isimli kız çocuğu karda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrarken, köpeklerin boynundan ısırdığı kız ağır yaralandı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Eslem Teker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı olayı duyan yakınları Yüksekova Devlet Hastanesine akın etti. Hastane morguna kaldırılan Teker'in cenazesi Yüksekova Esenyurt TOKİ evlerinin mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, Hakkari Valiliği sosyal hesabında yaptığı paylaşımda ise, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Yüksekova\'da Köpek Saldırısı: 12 Yaşındaki Eslem Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da Köpek Saldırısı: 12 Yaşındaki Eslem Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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