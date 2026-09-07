Yüksekova\'da köy yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyündeki ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Köyün kırsalındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark eden köy sakinleri ve bölgedeki askerler, durumu yetkililere bildirdi. Vatandaşlar ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.