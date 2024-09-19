Yüksekova'da Koyun Sürüsüne Otomobil Çarptı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilin koyun sürüsüne çarptığı kazada 15 koyun telef oldu.

Edinilen bilgililere göre, İpekyolu'nda seyir halinde bulunan bir otomobil, karşısına çıkan koyun sürüne çarptı. Kazada 15 koyun telef olurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sevk edilen ekipler ve vatandaşların etrafa savrulan hayvanları yol kenarına taşımasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ