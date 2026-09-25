Yüksekova\'da park halindeki araç motoruna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde park halindeki aracın motor bölümünde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki bir ticari araçtan gelen miyavlama seslerini duyan vatandaşlar, durumu Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren titiz ve dikkatli çalışması sonucunda kedi, sıkıştığı yerden zarar görmeden kurtarıldı.

Kurtarılan kedi, genel sağlık kontrolünün yapılması ve yaralanmalara karşı müdahale edilmesi amacıyla veteriner kliniğine götürüldü.