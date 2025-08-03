Yüksekova\'da Rüzgar Araç Camını Kırdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısından kopan sac parçası, bir aracın arka camının kırılmasına neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil, yıkama esnasında şiddetlenen rüzgarın hedefi oldu. Yakınlardaki bir iş yerinin çatısından aniden fırlayan sac levhalar, aracın üzerine düşerek arka camının kırılmasına neden oldu.

Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, aracın sahibi bir anda neye uğradığını şaşırdı. - HAKKARİ