Yüksekova\'da Sara Hastası Bayıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde caddede fenalaşarak bayılan sara hastası, çevredekilerin ve ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde yürürken henüz belirlenemeyen nedenle fenalaşan sara (epilepsi) hastası bir kişi yere yığıldı. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine ilk müdahalesi yapılan hasta için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sara hastasını olay yerindeki müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşıdı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.