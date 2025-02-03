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Yüksekova'da Yangın Paniği

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Yüksekova'da bir binada çıkan yangında 7 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı.

03.02.2025 09:32
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Yüksekova'da yangın paniği: Dumandan etkilenen 7 kişi böyle kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin orman mahallesinde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında dairede mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardında Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Edinilen bilgilere göre, yangın öğlen saatlerinde ilçenin Ormqn mahallesinde bulunan 3 karlı Duman ailesinin evinde meydana geldi.

Orman Mahallesi'nde Hasan Duman'a ait 3 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangın, mahallelide paniğe yol açtı.

Yaşanan yangında, dairede yaşayan aile, oluşan yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı.

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis, VEDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın elektrikleri kesildikten sonra yangına müdahale eden ekipler, merdivenle dairede mahsur kalan 3'ü çocuk, 7 kişiyi dışarı çıkardı.

Dumandan etkilendikleri belirlenen bu kişiler, ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da Yangın Paniği - Son Dakika

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