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Çanakkale'de Yunan Sahil Güvenlik tarafından geri itilen 56 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Yunan Sahil Güvenlik tarafından geri itilen 56 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 56 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de Yunan Sahil Güvenlik tarafından geri itilen 56 kaçak göçmen kurtarıldı
12.01.2024 - 20:23,  Güncelleme: 20:24
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 56 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' ile Sahil Güvenlik Botu 'KB-4304' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 56 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Çanakkale, Kurtarma, Uluslararası İlişkiler, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Yunan Sahil Güvenlik tarafından geri itilen 56 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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