Yunan Sahil Güvenlik Göçmenleri Bıraktı

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Yunan Sahil Güvenlik göçmenleri taşıyan botu ortada bıraktı

ANKARA - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait insansız hava aracı ile Yunan Sahil Güvenlik botunun, düzensiz göçmenleri taşıyan botu bıraktığı anlar görüntülendi.

Yunan Sahil Güvenliği düzensiz göçmen taşıyan botu Sisam Adası'nın doğusunda bıraktı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile 29 Ekim tarihinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası'nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet bot bıraktığı görüntülendi. Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden 1 adet Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" ifadelerine yer verildi.